PILDID ⟩ Khloe Kardashian näitas uut soengut, kuid fännide pilke riivas hoopis miski muu

Khloe, üks Kardashianite klanni liige, postitas laupäeval sotsiaalmeediasse kolm portreepilti (ühe postitusena), ning näitas fännidele oma värsket soengut, vahendab Daily Star. Tõsielustaar oli oma heledad juuksed kuldpruunide vastu vahetanud.

Nii mõnigi fänn oli tõsielustaari fotodest vaimustuses, ning jagasid ohtralt kiidusõnu. Kuid positiivse tagasiside sekka sattus ka päris palju negatiivse alatooniga kommentaare.

Nimelt jäi fännidele silma Khloe «uus» nägu. Kuigi täiesti teistmoodi näojooned võiks olla tingitud insta-filtrist või teatud valgustusest, arvas nii mõnigi, et Khloe saavutas oma värske väljanägemise ilulõikuste abiga.

«Hmmm ... nii et ma peaksin uskuma, et see on Khloe Kardashian ... ta näeb kena välja ja kõik, aga see on hoopis teine ​​inimene,» kurtis üks fänn.

«Mida pekki .. kas see on päris Khloe Kardashian?» küsis teine ja lisas, et selle «uue» näoga kandideerib Khloe perekonnas ametlikult Kylie Jenneri ja Kim Kardashian Westi kohale. Viidates sellele, et viimase kahe välimus on aastate jooksul samuti väga palju muutunud.

Üks fännidest küsis murelikult, et kas tõesti kõndis Khloe pandeemia ajal ilukirurgi kabinetti?

Khloe on ise varem oma välimuse pidevat muutumist kommenteerinud, ning rääkis ajakirjale Marie Claire, et tema näo saladus on kontuurimine.

«Päris elus ja see, kuidas kaamerad peegeldavad ja valgustus, kõik näeb teistsugune välja. Vahel kontuurin oma nina ja päriselus mõtlen, et näen nii hea välja ja siis mõnel fotol näen hull välja!» rääkis Khloe.

Vaata piltidelt ja otsusta ise, mis põhjusel Khloe nägu aastate jooksul on muutunud:

Khloe Kardashian 2014. aastal. FOTO: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Khloe Kardashian 2019. aastal. FOTO: gotpap/starmaxinc.com/Starmax/PA Images/Scanpix