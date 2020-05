Sügisel abiellunud Hannes Võrno saab peagi kolmandat korda isaks

«Kreisiraadio» Hannes Võrno vestles ETV pühapäevases hommikusaates «Hommik Anuga» sellest, kuidas tal läheb, kelleks ta end hetkel peab, ning meenutas aega, mil pidi valima kahe karjääri vahel.

Võrno tunnistas intervjuu alguses, et tal läheb rahulikult. «See rahu tähendab seda, et julgen ennast väga õnnelikuks nimetada. Ma olen jõudnud sellesse faasi oma elus, mida ma olen kunagi bravuurikalt maha hõikunud «mees on siis küps ja valmis, kui ta ei pea ennast millegi muuga ehtima kui abielusõrmuse ja käekellaga»,» kirjeldas Võrno, ning näitas, et tal on mõlemad olemas.

«Sul on uus kaasa, uus pere,» jätkas saatejuht Anu Välba ja küsis Võrno käest, kas ta on juba kolmandat korda isa. «Veel mitte,» muigas Võrno. «Aga õige pea see juhtub,» vihjas Välba ja Võrno vastas selle peale, et ta väga loodab.

See ei ole minu otsustada, ilmakodanik tuleb siis, kui tal on aeg.

Hiljem sama küsimuse juurde tagasi tulles tahtis Välba teada, millal Võrnot õnnitleda võib. «Küll ma siis ütlen, ega see ei ole minu otsustada, ilmakodanik tuleb siis, kui tal on aeg,» ütles Võrno naeratades, kuid ei täpsustanud, millal on perelisa täpselt saabub.

Võrno rääkis intervjuus lühidalt ka sellest, et tema uue elu jooksul on kõige tähtsam olnud õppetund mõista, kuidas ise uuesti, teistmoodi ja paremini iseendaga hakkama saada.

«Need inimesed, kes räägivad seda, et maailma ja asjade muutmist tuleb alustada iseendast, neil on olnud õigus,» lisas Võrno, kuid täpsustas, et ta on väga tänulik kõikidele episoodidele ja hetkedele, mis on tema elus enne olnud.

Saatejuht Anu Välba (vasakul) ja Hannes Võrno (paremal). Taustal on üks Võrno maalidest. FOTO: Kuvatõmmis «Hommik Anuga» saatest

Võrno, kes on õppinud moedisaini eriala, on olnud aastate jooksul nii saatejuht, näitleja kui ka giid, nimetab end hetkel kunstnikuks. «Ma arvan ise praegu hetkel, et kui ma ütlen enda kohta kunstnik, on see kõige õigem,» tõdes Võrno.

Nüüd end kunstnikuks nimetav Võrno tõdes intervjuu lõpus, et oma minevikule, ning erinevatele elu hetkedele tagasi vaadates, ei soovi ta meenutada 2003. aastat hilissügist. Võrno pidi toona tegema valiku kahe asja vahel, kas jätkata telesaatejuhina või riigikogu liikmena riigikogus.

Võib-olla ma oleks täna Eestile parem peaminister kui Jüri Ratas.

«Mulle tundus, et mõlemat korraga teha, mõlemalt poolt raha saada, see tundus mulle nii öelda karmaga torkimine. Sellel hetkel ma otsustasin, et minust saab ilmselt jõle hea telesaatejuht, et ma ikkagi lõpetan selle poliitika pulli ära ja lähen teleradadele,» kirjeldas Võrno oma aastate tagust otsust.

«Võib-olla ma oleks täna Eestile parem peaminister kui Jüri Ratas, kui ma oleks jäänud poliitikasse mitte telesse,» mõtiskles Võrno, kes üritas ka hiljem «nurjunud katsena» poliitikasse tagasi minna.

Praegu tegeleb Võrno enda sõnul asjadega, mis valmistavad talle kergust ning rõõmu, milleks on sealhulgas maalimine.