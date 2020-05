MIS TOIMUB? ⟩ Amanda Bynes ei olegi rase ja veetis viimased kaks kuud raviasutuses

Selle aasta märtsis teatas kunagine lapsstaar ja endine näitleja Amanda Bynes sotsiaalmeedia vahendusel, et ootab last. «Tita pardal,» teatas Bynes oma nüüdseks kustutatud Instagrami postituse pealkirjas. Fotona postitas Bynes pildi ultrahelist.

Välismaised meediaväljaanded ja Elu24 kirjutasid toona, et rõõmsat uudist kinnitas ka naisele lähedane isik, kelle sõnul on Bynesi lapseootus väga varajases staadiumis.

Olukorrale lähedased allikad rääkisid ka TMZ-le, et Bynes on umbes kuuendat nädalat rase ja saab hetkel psühhiaatriahaiglas ravi. Ehkki see on hea märk, et ta saab ravi, väideti TMZ-le, et Bynesi isa ja sündimata lapse isa Paul Michael (Bynesi kihlatu) plaanivad lapse hooldusõigust jagada.