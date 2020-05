PILTUUDIS ⟩ 61-aastane Madonna jagas paljastavat pesupilti ja teatas, et teda ei huvita, kui see kedagi solvab

Maailma üks edukamaid muusikuid jagas sotsiaalmeedias pesupilti, millel kannab nahatooni rinnahoidjat ning musta värvi püksikuid. «Praegune situatsioon garderoobis... Ja neile, keda see foto kuidagi solvab, tahan ma teada anda, et oled edukalt lõpetanud University of Zero F***s Given (Mind Ei Koti ülikooli - ingl k, toim). Tänan, et tulid mu lõpetamisele! 2020. aasta klass!» kirjutas Madonna pildiallkirjaks.