Noor naine kolis teisele kontinendile, et olla koos mehega, keda vahel ekslikult hoopis tema isaks peetakse

Brasiiliast pärit Mahely Da Silva (28) kohtus Šveitsist pärit Martin Brenneriga (58) 2015. aastal ühes kohalikus São Paulo restoranis. Paarikese sõnul olid nad üksteisest silmapilkselt võlutud ning alustasid pikamaasuhtega, üritades seejuures kord kuus üksteisel ka külas käia.

Kuid kui Mahelyle pakuti stipendiumi, et välismaal turundust ja ärijuhtimist õppida, valis ta Šveitsi ning kolis 2019. aastal, pärast nelja aastat edasi-tagasi reisimist, Martini juurde elama.

Kuigi Mahely ja Martin on juba mitu aastat koos olnud, tunnistab 28-aastane naine, et suure vanusevahega suhtes olemise varjukülgedeks on n-ö mängulisuse puudumine ja fakt, et nad on Martiniga elus väga erinevates eluetappides. «Martin teab, mida ta elult tahab, mina alles avastan oma kohta siin maailmas,» selgitas Mahely väljaandele Daily Mail.

«Mõned korrad on meid ekslikult pereks peetud – ükskord nägi mu klassikaaslane telefonist pilti minust ja Martinist ja küsis, kas tegu on mu isaga,» lisas ta.

«See oli naljakas ja me oleme teadlikud, et inimestele meeldib teistele hinnanguid anda – me ei saa kontrollida teiste inimeste mõtteid ja niikuinii ütleb see, mida nad ütlevad või mõtlevad rohkem nende kohta kui meie kohta.»

Kuigi ka Mahely ema oli alguses tütre tuleviku pärast mures, toetavad mõlemad pered nende suhet nüüd väga ning suur vanusevahe ei häiri neid samuti.

«Me sõbrad on väga toetavad ja mõistvad, nad on me üle õnnelikud, sest näevad, kui õnnelikud me koos oleme,» sõnas Mahely ja lisas, et sõprade sõnul on see suhe neid ka paremateks inimesteks muutnud.