Kim Jong-un näitas taas nägu, seekord hurjutas sõjaväelasi

Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA avaldas pildid Kimist 24. mail, kuid ei ole teada, millal Kimi ja sõjaväelaste kohtumine aset leidis, teatab reuters.com.

Kim Jong-un kohtus oma riigi kõrgete sõjaväelastega, kohtumise täpne daatum ja koht on teadmata. FOTO: KCNA/via REUTERS/Scanpix

Fotodel on näha, et Kim istub poodiumil ja peab sõjaväelastele kõnet, kasutades agaralt žeste ja miimikat. Sõltumatuid ajakirjanikke kohtumisele ei lubatud, kuid fotod lubavad oletada, et Põhja-Korea liider kasutas sõjaväelastele esinedes karme sõnu.

Kim Jong-un pidamas sõjaväelastele kõnet. FOTO: KCNA/via REUTERS/Scanpix

Aprillis ei olnud Kimi kaks nädalat näha ja siis tekkisid spekulatsioonid, et ta võib olla haige või isegi surnud. Ta ilmus taas välja 1. mail, kui avas Pyongyangi lähedase väetisetehase.

Viimase kahe kuu jooksul on Kim avalikkuses olnud neljal korral, aasta tagasi samal ajavahemikul näitas ta end 27 korral.

Kim Jong-un kohtus oma riigi kõrgete sõjaväelastega. FOTO: STR/AFP/Scanpix

Kimi tervis hakkas Lõuna-Koreale ja USAle rohkem huvi pakkuma, kui Kim Jong-un ei osalenud oma vanaisa ja Põhja-Korea asutaja Kim Il-sungi sünniaastapäeva pidustustel 15. aprillil.

Alates võimule saamisest ei olnud ta oma riigi kõige tähtsamat pidupäeva kunagi vahele jätnud.

Nii Lõuna-Korea, Jaapani kui ka USA väljaanded kirjutasid, et Kimile võidi teha operatsioon, osade allikate andmetel südameoperatsioon, millest ta ei toibunud. Pakuti, et ta on surnud ja et võim on ta õe Kim Yo-jongi käes.

Veel arvati, et Kim kas sai koroonaviiruse nakkuse või on viirushaiguse tagajärjel surnud.

Põhja-Korea meedia lükkas need spekulatsioonid ümber 2. mail, kui avaldati fotod Kimi käigust väetisetehasesse.

Põhja-Korea on seni eitanud, et seal oleks koroonaviirusse nakatunuid ja viirushaiguse tagajärjel surnuid. Rõhutatakse, et riik sulges oma piiri pandeemia alguses ja sellega takistati viiruse levimist.

Lõuna-Korea luureandmetel kerkis Pyongyangi uus haigla, kus arvatavalt on koroonapatsiendid ja inimesed peavad avalikkuses kandma näomaske. Lisaks ei tohi põhjakorealased riigist välja sõita.

Paar sõjaväelast on haiguspuhangu ajal põgenenud Põhja-Koreast Lõuna-Koreasse ja neil diagnoositi koroonaviirus.