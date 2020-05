Uskumatu muutus: teismelisena söömishäirete all kannatanud brasiillannast sai fitnessi supertäht

Você precisa amar tanto a luta quanto a recompensa. Muitas pessoas querem o pico mas odeiam escalar. Muitos querem sucesso, mas não querem lutar, esse é o problema. As pessoas querem crescer mas não querem passar pela dor do sofrimento. Toda evolução é difícil mas é importante, te fará sair da zona de conforto, te fará buscar o seu melhor e encarar seus medos. Seja o melhor que você pode ser. PS: ESSE TEXTO POSTEI PRA EU MESMA ME MOTIVAR CADA VEZ MAIZ E SEI QUE TAMBÉM IRÁ TE MOTIVAR———————————————————— You need to love both the fight and the reward. Many people want the peak but hate to climb. Many want success, but they don't want to fight, that's the problem. People want to grow but don't want to go through the pain of suffering. Every evolution is difficult but it is important, it will make you leave the comfort zone, it will make you seek your best and face your fears. Be the best you can be. . . Texto adotado #ThebackstageGirls

