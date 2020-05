Ajalooline otsus: firma sai loa tuua Titanicult üles telegraafiaparaat, millega hädakutsung saadeti

See otsus muutis 2000. aasta otsust, mille kohaselt ei tohi Titanicu juurde sukelduda, midagi lõigata, eraldada ega pinnale tuua, teatab smithsonianmag.com.

«Marconi seadmel on ajalooline, hariduslik, teaduslik ja kultuuriline väärtus, selle telegraafiaparaadi abil anti laeva vajumise ajal edasi appikutse,» selgitas Smith.

Kohtunik rõhutas, et telegraafiruumi pääsemiseks ja telegraafiaparaadi pinnale toomiseks tohib Titanicu vrakki lõhkuda minimaalselt. Ta tõdes ka seda, et Titanic laguneb väga kiiresti ja umbes 100 aasta pärast ei ole Titanicust eriti enam midagi järel ning seega on tähtis sealt ajaloolisi esemeid päästa.

Marconi telegraafiaparaat, mis oli siis tehnika viimane sõna, mängis Titanicu saatuses tähtsat rolli. Kapten Edward Smith andis 14. aprillil 1912 vanemtelegrafistile Jack Phillipsile käsu saata hädakutsung.

«Tulge kiiresti. Mootoriruum on juba vee all,» oli Phillipsi viimane sõnum.

Titanicu vanemtelegrafist Jack Phillips, kes hukkus FOTO: Rights Managed/Mary Evans / The National Archiv/Scanpix

Hädasõnumi sai kätte RMS Carpathia, mis jõudis õnnetuspaika liiga hilja, sest Titanic oli juba Atlandi ookeani põhjas, kuid päästepaatidest päästeti 705 inimest.

Titanicu pardal oli 2208 reisijat ja meeskonnaliiget, kellest 1503 hukkus.

Titanicu katastroofis ellujäänud Carpathial FOTO: London, GBR (United Kingdom England)/TopFoto/Scanpix

Titanicu vraki leidis 1. septembril 1985 Prantsuse-USA ühisekspeditsioon, mida juhtisid Jean-Louis Michel ja Robert Ballard. Kui varem arvati, et Titanic uppus katki minemata, siis vraki leidmine ja uurimine näitas, et laev murdus kaheks. Titanicu vrakk on 3,8 kilomeetri sügavusel Newfoundlandist kagus.

Titanicu vraki juurde sukeldumisele ja vrakki augu lõikamisele on vastu mitu organisatsiooni, kaasa arvatud USA ookeani ja atmosfääri administratsioon (NOAA).

NOAA esindajate sõnul rikub vraki juurde skeldumise luba ja sukeldumine selle aasta alguses USA ja Suurbritannia vahel sõlmitud lepingut.

Kuna Titanic sõitis 1912 Suurbritanniast USAsse, siis haldavad mõlemad riigid vrakki ühiselt. USA ja Suurbritannia lepingus on ära toodud ka UNESCO määrused, mille kohaselt on vraki kasutamine ärilistel eesmärkidel keelatud ja vrakki tuleb säilitada.

RMS Titanic Inc tahab Titanicu vraki juurde sukelduda juba sel suvel, kui ta saab selleks vajaliku summa kokku.

Firmal on kaks võimalust, kuidas telegraafiaparaat Titanicult kätte saada ja pinnale tuua. Esimsel juhul saadetakse kaugjuhitav allveerobot akna kaudu aparaadi juurde ja teisel juhul lõigatakse roboti abil laevakerre telegraafiruumi kohal auk ja selle kaudu tuuakse aparaat ära.

Telegraafiruumi jäi ka 25-aastane telegrafist Jack Phillips, kes ei lahkunud oma töökohalt ja uppus koos laevaga.

RMS Titanic Inc on alates 1994. aastast toonud pinnale üle 5000 Titanicul olnud eseme, mida on näidatud mitmel pool maailmas näitustel.

RMS Titanic (RMS – Royal Mail Steamer (kuninglik postiaurik) oli 20. sajandi alguse üks võimsamaid reisilaevu.

Titanic 1912 Suurbritanniast Southamptonist lahkumas FOTO: Credit:©2000 Credit:Topham Picturepoint/Archive/Scanpix

Oma esmareisil, olles teel Suurbritanniast Southamptonist USAsse New Yorki, sõitis laev 14. aprillil 1912 kell 23.40 laeva aja järgi vastu jäämäge. Laeva kere sai kannatada ja vett hakkas voolama sisse. Titanic uppus 15. aprillil 1912 kell 2.20 laeva aja järgi.