Lauluväljaku autokontsertide sarjale paneb punkti Karl-Erik Taukar

«Oleme otsustanud lõpetada Apollo Autokino projekti võimsa kontserdi ja kinoseansiga, et keskenduda Apollo kinode taasavamisele,» kommenteeris Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm .

«Meil on hea meel, et oleme suutnud sellisel perioodil inimestele pakkuda meelelahutust Apollole omase tippkvaliteediga ning oleme tänaseks võõrustanud Tallinna Lauluväljakul kokku üle 2000 autot, kes on osa saanud filmiseanssidest või kontsertidest,» rõõmustas Ärm.