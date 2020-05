UUS KRIMKA ⟩ Retrosarja «Lastega kodus» peretütar hakkab Kanal 2s mõrvu lahendama

Charlaine Harrise menuraamatutel (kokku 11) põhineva seeria hilisõhtune avafilm kannab pealkirja «Surm kontsadel» ( Dead Over Heels: An Aurora Teagarden Mystery , 2017).

Aurora Teagarden (Candace Cameron) on väikelinna raamatukoguhoidja, kes kuulub ka kohalikku ehtsaid mõrvalugusid arutavasse nn true crime klubisse. Aurorale pole detektiiv Jack Burns küll kunagi meeldinud, ent kui mees sureb, tunneb naine vajadust juhtumit uurima hakata, et detektiivi nimi puhtaks pesta ning tapja tabada. Samal ajal peab ta aga dešifreerima isikliku sõnumi, mis on seotud omapäraste ja ohtlike juhtumitega, mis naise ümber toimuvad.