PILDID JA VIDEO ⟩ Karantiinikasvuhoone või pleksiklaasist vahesein – nii on restoranid lahendanud turvakauguse

Kuid kuna koroonaviirus ei ole veel täielikult kadunud, siis tuleb hoida distantsi vähemalt kaks meetrit ja see on sundinud restorane mõtlema välja lahendusi, et kliendid oleksid üksteisest turvalises kauguses, teatab reuters.com.

Osa restorane on lahendanud turvakauguse sellega, et on avanud vaid väliterrassid, kus on laudade ja seega ka inimeste vahel piisav vahemaa.

Teised aga lubavad kliente ka siseruumidesse ja seal on loodud erinevaid kaitsevõimalusi.

Näiteks Hollandis Amsterdamis asuv taimetoidurestoran rajas väikesed krantiinikasvuhooned, kuhu mahub einestama kuni kolm inimest.

Kliendid Hollandis Amsterdamis asuva taimetoidurestorani karantiinikasvuhoones einestamas FOTO: Eva Plevier/REUTERS/Scanpix

USAs The Inn at Little Washington restoranis on lauad ja kliendid üksteisest piisavalt kaugel ja see võib tekitada üksindustunnet. Lahenduseks on nukud, kes on restorani jaoks sobivalt riidesse pandud.

Rootsis Ransäteri maakonnas avati pop-up restoran niidule, kus kliendid saavad einestada värskes õhus ja toit jõuab nendeni korvides.

Pop-up söögikoht Rootsis Ransäteris FOTO: Handout/VIA REUTERS/Scanpix

Jaapanis Tokyos asuvas pubis on laudadel pleksiklaasist vaheseinad, mis einestajaid ükteisest eraldavad.

Jaapani pealinnas Tokyos asuv restoran Cheers One annab oma klientidele kaitsemaski, näo kaitseklaasi ja -kindad.

Tais Bangkokis Penguin Eat Shabu restoranis on lauad jagatud pleksiklaasiga nii, et sööjad kokku ei puutuks.

Tais Bangkokis asuv Penguin Eat Shabu restoran, mille laudadel on kilest turvavaheseinad FOTO: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS/Scanpix

Prantsusmaa restoranides katsetatakse disainer Christophe Gernigonini loodud klaasist kaitsekuplit, milles iga einestaja saab turvaliselt olla.

Kui osades paikades on koroonaviirusse nakatumine ja viirushaiguse tagajärjel suremised hakanud vähenema, siis teistes paikades on need seni suurenenud. Eelkõige USAs ja Venemaal.