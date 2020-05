Prantsusmaal leidsid lapsed vanaema asjade seast midagi väga üllatavat

Lugu sai alguse sellest, et Pariisi pere läks koroonapandeemia eest pakku Vendôme’i ja nad asusid elama pereisa ema majja, teatab mtvuutiset.fi.

Üsna pea pärast saabumist hakkasid ligi kümneaastased lapsed mängima, tehes endale aeda mängumaja. Nad said vanematelt loa võtta surnud vanaema magamistoas olevaid asju, kaasa arvatud linasid.

Kui lapsed olid paar lina vanaema kapist välja võtnud, tundisid nad, et ühe lina sees oli midagi rasket. Lapsed ei rääkinud sellest vanematele, vaid panid lina kappi tagasi.

Alles hiljem, kui vanemad küsisid, et kuidas lapse mängumaja ehitasid, teatasid lapsed, et ühe lina sees oli midagi. Isa palus lastel see lina talle tuua ja lina lahti võttes ilmusid sealt kaks kullakangi.