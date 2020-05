Kevadkuumus Inglismaal: rahvamassidega tulid ka esimesed surmad

Ilus ilm sattus samale päevale Suurbritannia kevadise pühaga, nimelt on neil maikuu viimane esmaspäev vaba. Bournemouthi, Brightoni, Southendi ja Margate'i rannad olid seetõttu rahvast paksult täis.

Inglismaa koroonapiirangud leevenesid veidi vähem kui kaks nädalat tagasi ning lubati rannas ja pargis käimine. Samas kästi endiselt hoida vahet ja vältida lähikontakte, ent see osutus rahvarohkel rannal võimatuks. Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa on endiselt lukus.

Suurepärasel rannailmal on aga traagilised kõrvalmõjud, kuna täna pärastlõunal teatati, et Edela-Inglismaal Cornwalli krahvkonnas on hukkunud täispuhutavalt paadilt vette kukkunud teismeline tüdruk.