Briti miljardäri Richard Bransoni raketi start ebaõnnestus

Firma eesmärgiks on saada tõsiseltvõetavaks väikeste satelliitide kosmosesse saatjaks, kuid juba enne raketi starti arvati, et õnnestumise tõenäosus on vaid 50 protsenti, teatab bbc.com.

Virgin Orbiti raketi katsetus toimus Vaikse ookeani kohal ja rakett LauncherOne startis Virgin Orbit Boeing 747-400 erilennukilt nimega Cosmic Girl.

Virgin Orbiti Boeing 747-400 lennuk Cosmic Girl ja rakett LauncherOne FOTO: HANDOUT/AFP/Scanpix

Raketi lend katkestati üsna kiiresti, kuid veel ei ole selge, mis valesti läks.

Bransoni firma teatel on nad katsetusega siiski rahul, sest see oli nende jaoks samm edasi. Lisati, et rakettide arendamise ajaloos on rohkem ebaõnnestunud lennukatseid kui õnnestunuid, eriti just kosmoseajastu alguses.

«Igatahes tegime suure sammu edasi. Insenerid vaatavad nüüd katse andmeid läbi ja järgmine rakett on juba ootamas. Õpime vigadest, teeme ettevalmistusi ja varsti on uus katsetus,» teatas Virgin Orbiti tegevjuht Dan Hart.

Harti sõnul on neil teine rakett valmis ja start peaks toimuma paari nädala pärast.

Virgin Orbiti Boeing 747-400 lennuk Cosmic Girl ja rakett LauncherOne FOTO: Matt Hartman/AP/Scanpix

Richard Bransoni kõige kuulsam firma on Virgin Galactic, mida tuntakse eelkõige turismilendudest, milles inimestele pakutakse võimalust atmosfääri kõrgemas osas kogeda kaaluta olekut.

Rakettide ja satelliitidega tegelev Virgin Orbit on kõrvalfirma, mille tähtsus on aasta-aastalt kasvanud.

Kuigi Suurbritannia on kosmosetehnoloogia üks juhtivaid riike, asub Bransoni Virgin Orbiti peakorter USAs Californias, kuid ta on kaalunud firma Ühendkuningriiki toomist.