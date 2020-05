Külma sõja aegsed USA satelliidid jälgisid nõukogude rakette....ja ümisejaid?

USA ja Saksa teadlased võtsid 1960. aastatel tehtud fotod taas ja kogutud andmes kasutusse, näidates nende abil, kuidas Kasahstanis on ümisejate populatsioon viimase viiekümne aastaga kahanenud, teatab livescience.com.

Samal viisil saab uurida ka teisi loomapopulatsioone, kuidas nad on muutunud, eelkõige piirkondades, kus andmeid nende kohta napib.

Kasutades USA geoloogiateenistuse andmebaasi, sai teadlastemeeskond USA luuresatelliitide mustvalgeid fotosid. Need pildid olid osa külma sõja ajastu USA spionaažiprogrammist nimega Corona.

Vaadates Põhja-Kasahstani rohumaade pilte, otsisid nad tõendeid bobaki ümiseja (Marmota bobak) kohta. Tegemist on närilistega, kes elavad maa-alustes urgudes, mida kasutavad aastakümneid.

USA teadlased leidsid ajaloolistelt luurefotodelt rohkem kui 5000 ümisejaurgu ja arvasid, et alates 1960. aastatest on umbes kaheksa põlvkonda kasutanud samasid urge.

Uuringus ilmnes, et tänapäeval on vähem ümisejate urgusid kui 50 aastat tagasi. Kasahstanis ümisejate elupiirkondades on urgude arv üldiselt vähenenuid 14 protsenti, kuid nisupõldudeks muudetud rohumaadel lausa 60 protsenti.