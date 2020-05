Uus info paljastab, kuidas Epsteini seksiimpeerum oli üles ehitatud

Uues dokumentaalfilmis väidetakse, et Epsteini tegevust saab võrrelda ka «püramiidskeemiga». Nimelt teevad dokumentaalis kaasa ka Epsteini väidetavad seksiorjad, kelle sõnul oli miljardäril väga palju selliseid noori tüdrukuid.

Ka Robson oli üks neist. Ta avaldab dokumentaalfilmis, et kuigi lükkas Epsteini esialgse pakkumise tagasi, nõustus ta lõpuks tütarlaste n-ö värbamisega ja teenis igaühe pealt 200 dollarit.

Lisaks avaldab naine, et väidetavalt viis ta Epsteini kokku vähemalt 24 alaealise tüdrukuga, kes kõik olid tema klassikaaslased või tuttavad. «See on kaubandus. Ja see muudkui toimub edasi ja edasi.»