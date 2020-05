VIDEO ⟩ Sukeldujast fotograaf leidis üles Kuivastu sadama mudasesse merepõhja uppunud autovõtmed

Egert Kamenik on ametilt tegelikult fotograaf, kes tegeleb ka vee all pildistamisega.

Tegelikult, tunnistas Kamenik, et ei ole sukeldumisklubi jaoks veel midagi otsinud. Kõik on seni vaid teised otsimised olnud,» tõdes Kamenik.

Mehe enda sõnul on selle põhjuseks, et ta pole veel ühtegi ägedat vanaaegset varandust leidnud, lihtsalt see, et ta ei tegele detektoristiametiga iga päev.