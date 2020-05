Kaks sõpra lendavad homme ISSile Elon Muski SpaceX Crew Dragon kosmoselaevaga

USA kosmoseagentuur NASA ja kosmoseärimees Elon Muski kosmosetranspordifirma SpaceX saadavad USAst Floridast Kennedy kosmosekeskusest üle aastate esmakordselt välja mehitatud kosmoselaeva, teatab bbc.com.

Astronaudid, 49-aastane Robert «Bob» Behnken ja 53-aastane Douglas «Doug» Hurley lendavad ISSile Crew Dragon (Dragon 2) kosmoselaevaga, olles mõlemad juhtivpiloodid.

Crew Dragon tõuseb õhku taaskasutatava Falcon 9 raketi abil.

Kosmosetranspordifirma SpaceX Falcon 9 rakett ja Crew Dragon kosmoselaev FOTO: GREGG NEWTON/AFP/Scanpix

NASA teatel valisid nad Crew Dragonile, mis on ligi kümne aasta jooksul esimene USA pinnalt õhku tõusev rakett, kaks katselendurist sõpra, sest tegemist on ajaloolise lennuga.

USA lõpetas oma kosmosesüstikute programmi 2011 ja alates sellest on USA astronaudid pääsenud ISSile vaid Venemaa Sojuz rakettidega.

Douglas Hurley sõnul on tal hea meel, et saab koos oma sõbraga Bob Behnkeniga teha kosmoseajalugu.

NASA astronaudid Douglas Hurley (vasakul) ja Robert Behnken kandmas SpaceX skafandreid FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Meeste elus on alates nende esimesest kosmoselennust palju muutunud ja toimunud.

«Kui ma esimest korda kosmosesse lendasin, ei olnud mul veel poega. Mul on hea meel, et saan uut lennukogemust nüüd temaga jagada,» sõnas Hurley.

Kui Hurley ja Behnken ISSi suunas lendavad, teavad nende naised täpselt, mis meestega toimub, sest ka nemad on astronaudid.

Hurley abikaasa Karen Nyberg on käinud kosmoses kaks korda, esmalt USA kosmosesüstiku ja siis Venemaa Sojuz raketiga, jäädes selle aasta alguses NASAst pensionile. Paaril on 10-aastane poeg Jack, kelle elu on alates sünnist mõjutanud vanemate kosmoselennud.

Nyberg alustas teise kosmoselennu treeninguid, kui poeg oli vaid paari kuu vanune. Ta võttis poja Venemaale kaasa, vahepeal oli laps ka kodus Texases.

Hurley valmistus samal ajal oma lennuks, ta oli 2011 viimase USA kosmosesüstiku komandör.

«Kui Jack oli juba nii vana, et sai asjadest aru, siis ta oli kas Venemaal või siis suhtles kodus olles emaga Skype’i teel,» selgitas Hurley.

Behnken on abielus astronaut Megan McArthuriga, neil on üks poeg, kuueaastane Theo.

McArthur oli 2009 Hubble’i kosmoseteleskoobi teeninduslennul.

Olles aktiivastronaut, on McArthur potsentsiaalne Kuu lennu kandidaat 2024, kui NASA plaanib teha üle aastakümnete esimese lennu meie planeedi kaaslasele. Kui see teoks saab, siis on tema esimene Kuul käinud naine.

Hurley, Behnken, Nyberg ja McArthur lõpetasid kõik 2000. aastal NASA astronautide väljaõppekursused. Mõlemad paarid olid üksteise pulmas.

NASA psühholoogide teatel on Hurley ja Behnken üksteisega nii harjunud, et suudavad ilma midagi ütlemata üksteise kehakeelt mõista.

«Oleme treeninud ja lennanud kaua koos, vahel on tunne, nagu oleks veel üks paar käsi,» kirjeldas Behnke.

Hurley lisas, et ta teab kohe, kui ta on vea teinud, sest siis ei ole Behnkenil «pokkerinägu».

NASA astroaudid Robert Behnken (vasakul) JA Douglas Hurley pressikonverentsil Floridas Kennedy kosmosekeskuses FOTO: BILL INGALLS/AFP/Scanpix

Sõpradest vanem Hurley on pärit New Yorgi osariigist Apalachini külast, Behnken on pärit Missourist St. Louisi eeslinnast. Ta töötas nooremana ehitustöölisena, kuid said üsna kiiresti aru, et see amet ei ole tema jaoks.

Mõlemad mehed läksid ülikooli sõjaväestipendumiga ja nad mõlemad on saanud insenerihariduse. Nii Behnken kui Hurley õppisid ka USA õhuväe katselenduriteks.

Hurley ja Behnken valiti astronaudikandidaatideks kolm aastat enne seda, kui 1. veebruaril 2003 purunes NASA kosmosesüstik Colombia Maa atmosfääri sisenedes. Kõik pardal olnud seitse astronauti hukkusid.

Pärast katastroofi langetas NASA otsuse, et loobub süstikutest ja annab astronautide transportimise kosmosejaama erafirmadele.

NASA teatas aprillis 2018, et Hurleys ja Behnkenist saavad esimesed astronaudid, kes lendavad ISSile Elon Muski SpaceX kosmoselaevaga Crew Dragon.

Kosmosetranspordifirma Space X Crew Dragon kosmoselaev (ees) ja Falcon 9 rakett Floridas Kennedy kosmosekeskuses FOTO: -/AFP/Scanpix

«Oleme viimases kaks aastat elanud ja töötanud Californias, tehes tihedat koostööd SpaceX esindajatega. Oleme treeninud lennuks,» teatas Hurley.

Behnken sõnas, et tema ja Hurley kogemused katselenduritena mängisid suurt rolli, et just neist said SpaceX kosmoselaeva Crew Dragon esmalendajad.

Hurley sõnul on läbi kosmoselendude ajaloo esmalennud alati olnud ohtlikud, kuid see ei ole neile takistuseks.

NASA astronaudid Robert Behnken (paremal) ja Douglas Hurley FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Crew Dragon, ka Dragon 2 on SpaceX-i mehitatud kosmoselaev, millel on raketimootorid, mille abil saab hädaolukorras stardi katkestada ja turvaliselt maanduda.

SpaceX esitles kosmoselaeva Crew Dragon 29. mail 2014. Esimene mehitamata katselend ISSile startis 2. märtsil 2019 ja põkkumine kosmosejaamaga toimus 3. märtsil 2019.