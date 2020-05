VIDEO ⟩ Palju õnne! Sünnipäevalaps Tuuli Roosma telehetki läbi 20 aasta

Viimastel aastatel «Meie aasta» saatesarjas eestlaste silmaringi nii maailma eri kultuuride kui ka rändava pereelu osas avardanud Tuuli on Eesti telemaastikul tegev olnud juba 20 aastat ning juhtinud paljusid telesaateid ka Kanal 2s: «Nõrgim lüli», «Mamma Mia!», «...ja jumal lõi naise», «Öö valitutega», «Saladused» jt. Eesti ühe tuntuima teleproduktsioonifirma Reede produtsendina on Tuuli lisaks toonud ekraanile terve rea saateid ja seriaale, sh «Ühikarotid» , «Õed», «Tere õhtust» ja viimati ka Epp Kärsini juhitud seksisaate «Mida vanemad sulle ei rääkinud» .

Teletäht Tuuli Roosma otsustab perega teha kannapöörde, jätta Tallinna kesklinna korteri mugavused ja kolida aastaks kaugele-kaugele tsiviliseerimata Siberi taigasse, kus pole voolavat vett, elektrit ega raha. Suure ekspeditsiooni säravaimad tähed on lisaks Tuulile ja tema mehele Arbole kindlasti nende 3-aastased kaksikutest pojad Kristjan ja Andres. Kui raske on igapäevaelu mugavustest loobuda? Miks selline keeruline eksperiment üldse ette võeti?

Ka saatesarja „Meie aasta Hiinas“ fookuses on teletäht Tuuli Roosma perekond, kuhu kuuluvad elukaaslane Arbo Tammiksaar ja nende 6-aastased kaksikud Kristjan ja Andres. Talve hakul pakkis Tuuli perekond kohvrid ja kolis imedemaale Hiinasse. 1,3 miljardi elanikuga Hiina osutus tõeliseks proovikiviks – Tuuli hinnangul laabuvad asjad seal väga aeglaselt ja suurimaks katsumuseks on muidugi keelebarjäär. Saates jälgime perekonna rännakut Eestist Siberisse, kus külastatakse endist elupaika ja kohtutakse vanade tuttavatega. Sealt edasi viib rong neid üdini eksootilisse Hiinasse. Elame sisse kohalikku argiellu ja tutvume hiinlaste kommetega. Kõike seda vürtsitab Tuuli, Arbo ja tragide kaksikute soojalt humoorikas omavaheline suhtlus.

Sügisel vaatajate südamed võitnud Tuuli, Arbo, Andrese ja Kristjani seiklus maakera kuklapoolel jätkub uute osadega! Avastamist ootavad uued Austraalia paigad ja inimesed. Perekonna rännakut läbi Austraalia saadavad eluliste väljakutsete kõrval kaksikute Andrese ja Kristjani vaimukad tähelepanekud. Hooaja avaosas selgub, et usin eestlane on Austraalia farmides väga nõutud töötaja ning Arbo otsustabki Eesti töörahva lippu kõrgel hoida, ent läheb banaanifarmis matšeetega rassides liigagi hoogu…

Seekord viib Tuuli, Arbo, Andrese ja Kristjani tee Iraani. Kuidas saadakse hakkama islamivabariigis, kus naistele on lubatud poole vähem kui meestele? Tuuli tutvustab, mis vahe on nikaabil, shadooril, burkal ja hidzhaabil. Lapsed leiavad naiste näolooris endale aga hoopis ninjakostüümi. Arbo proovib oma pere korrale kutsuda.

Tuuli Roosma juhitav tõestisündinud lugudel põhinev saade toob ekraanile Eesti tavaliste inimeste suured saladused, uskumatud suhtedraamad ja jaburad seiklused. Tegemist on eranditult tõestisündinud lugudega, mille taga on reaalsed inimesed. Nende privaatsuse huvides näeme ekraanil sündmuste lavastusi, kus tegelikke asjaosalisi kehastavad näitlejad. Sari oli esimest korda eetris 31. märtsil 2008 ning on väldanud kokku üle 10 hooaja.