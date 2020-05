Jaapan hakkab turiste riiki meelitama, makstes nende kulutustest poole

Jaapani turismiagentuuri juht Hiroshi Tabata kinnitas, et valitsus eraldas 18,2 miljardi dollari suuruse summa, millega makstakse Jaapanisse saabuvate turistide kulutustest pool, teatab news.com.au.

Jaapan ei ole end veel välisturistidele avanud, kuid seda loodetakse teha juulis. Jaapani pealinnas Tokyos, selle ümbruses ja veel neljas suurlinnas on koroonapandeemiast tingitud eriolukord lõpetatud.

126 miljoni elanikuga Japanis on üle 16 600 koroonaviiruse nakkuse diagnoosiga inimest, viirushaiguse tagajärjel on surnud 851 inimest ja paranenud on rohkem kui 13 600 inimest.