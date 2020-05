Dubais ja Abu Dhabis on koroonapandeemia tõttu hakanud kõrb peale tungima

Märtsis kehtestatud koroonakarantiin kehtib seni, inimesed ei tohi eriti väljas liikuda ja kõik paigad on suletud.

Sotsiaalmeedias levivad fotod, millel on näha, kuidas loodus on imimkäe puudumisel hakanud teid liiva alla matma. Paljud maanteed on kaks kuud kestnud koroonapiirangute ajal peaaegu kadunud.

Osaliselt liivaga kaetud tee Dubais FOTO: Jordan Hammond / CATERS NEWS/Caters News Agency/Scanpix

Mõnes kohas on liiv hakanud ka inimtühjadesse linnadesse tungima.

Araabia Ühendemiraatides on liivaga pidevalt probleeme, kuna teed kulgevad läbi kõrbe ja eriti liivatormide ajal jõuab liiv teedele.

Osaliselt liivaga kaetud ringtee Dubais FOTO: Jordan Hammond / CATERS NEWS/Caters News Agency/Scanpix

Araabia Ühendemiraatides teatati esimesest koroonaviirusega nakatumisest 29. jaanuaril 2020.

22. märtsil 2020 alustati tänavate ja avalike kohtade puhastamist viiruseid tapvate ainetega. Neli päeva hiljem kehtestati öine liikumiskeeld.

28. märtsil teatati, et liikumiskeeld ja desinfitseerimised kehtivad kuni 5. aprillini.

Koolid suleti 8.märtsil ja on seni suletud.

4. aprillil kehtestati ööpäevane liikumiskeeld, välja tohtis minna vaid äärmisel vajadusel.

Alates 24. aprillist tohib väljas liikuda õhtusel ja öisel ajal kella 22.00 kuni 6.00.

Araabia Ühendemiraatides on üle 30 000 inimese saanud koroonaviiruse diagnoosi, viirushaiguse tagajärjel on surnud 250 inimest ja paranenud on rohkem kui 15 000 inimest.

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosiga üle 5,6 miljoni inimese, viirushaiguse tagajärjel on surnud rohkem kui 348 000 inimest ja paranenud on üle 2,3 miljoni inimese.