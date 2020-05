Rootsi politsei uurib peaepidemioloogile koroonasurmade tõttu tehtud tapmisähvardusi

Rootsi meedia teatel ei ole rootslased enam rahul, et riik teeb liiga vähe kodanike, eelkõige vanemaealiste tervise kaitsmiseks.

Epideemia alguses arvati Rootsis, et tegemist on kerge haiguspuhanguga, mis läheb kiiresti üle, inimesed hoiavad vabatahtlikult ilma ettekirjutusteta distantsi ja desinfiteseerivad käsi ning tekib karjaimmuunsus.

Rootsi pealinn Stockholm aprilli lõpul 2020. Pildil on näha, et inimesed ei hoia distantsi

Midagi sellist siiski ei tekkinud ja olukord on kriitiline.

Rootsis suri viimase ööpäevaga viirushaiguse Covid-19 tagajärjel 96 inimest, kokku on surnud 4125 inimest.

Koroonaviiruse nakkuse diagnoosiga on ligi 35 000 inimest, neist intensiivravis on 2000 inimest. Viirushaigusest on paranenud ligi 5000 inimest.