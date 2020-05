Modell Madeleyn Kurg läheb Uudo Sepa jälgedes: liigun uue eluetapi suunas

Instamodell teatas, et on liitunud Laam Kinnisvara kollektiiviga ning liigub uue eluetapi suunas. Vähem kui kaks nädalat tagasi tegi sarnase karjäärimuutuse ka laulja Uudo Sepp , kes alustas tööd Skanton Kinnisvaras.

Kurg kinnitas, et on uue võimaluse üle väga elevil. «Ma olen korduvalt teinud elus igasugu kannapöördeid ja enamasti tundmatus kohas pea ees vette hüpanud, siiani uppunud pole, nii et uued väljakutsed ja võimalused arenemiseks on see, mis minu enda elule nagu mingisuguse mõtte annab ja asjad huvitavaks muudab,» kirjutas ta.