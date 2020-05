Putin: Venemaal on koroonanakatumised vähenenud, paraad toimub juunis

Putini teatel konsulteeris ta arstide ja viroloogidega ning sai kinnituse, et koroonaviirusesse nakatumise tipp on ületatud, teatab afp.com.

Venemaal on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 362 000 inimese, viirushaiguse tagajärjel on surnud rohkem kui 3800 inimest ja paranenud on 131 000 inimest.