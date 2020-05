Venemaa külmimas linnas hakkasid tööta jäänud stripparid pitsakulleriteks

Restoranipidaja Aleksander Skripin ütles, et headest kulleritest on tööturul puudust, mistõttu otsustati stripparid palgata. «Pealegi peaksime üksteist kriisi ajal toetama. Tantsijad esindavad väikeettevõtjaid,» rääkis Skripin.

Jakutski linnapea Sardana Avksentjeva esindaja ütles, et eripärase kullerteenusega pole siiani ohutusnõudeid rikutud. «Moraalsest ja eetilisest vaatenurgast ei tea me, kuidas seda hinnata. Esmapilgul ei näe me toimuvas midagi keelatut,» ütles linnapea esindaja. 48-aastane Avksentjeva on muuseas Jakutski esimene naislinnapea.