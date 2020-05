Eurowings lendas taas Saksamaalt Sardiiniasse, saades halva üllatuse osaliseks

Eurowingsi lennuk Airbus A320 lendas 23. mail Düsseldorfist Olbiasse ja tagasi, läbides nelja tunniga 1170 kilomeetrit, teatab yle.fi.

Vahetult enne maandumist said piloodid lennujuhtimiskeskuselt teada, et Olbia rahvusvaheline lennujaam on reisilennukitele seni suletud.

Piloodid otsustasid mõnda aega lennuvälja kohal tiire teha, et äkki ikka lubatakse neil maanduda, kuid ei lubatud.

Lennujuhtimiskeskus pakkus lahendusena, et neil oleks võimalik maanduda Cagliari lennuväljale, kuid sellest loobuti pärast seda, kui piloodid olid firma juhtidega nõu pidanud.

Eurowingsi selgituse kohaselt oleks Cagliaris maandumine läinud liiga kalliks, odavam oli Düsseldorfi tagasi lennata.

Tühja läinud lennureis kestis neli tundi ja kümme minutit. Lisaks lennuki meeskonnale oli pardal kaks reisijat, kellele Eurowings teatas, et neile antakse piletikulu katteks tasuta lend.

Eurowingsi esindaja kommenteeris juhtunut meediale, et Euroopa lennujaamade olukord on muutlik ning lahtiolekuaega saab muuta väga lühikese etteteatamisega.

Lendamisblogi One Mile at a Time teatas, et Sardiinia Olbia lennujaam oli kinni selle tõttu, et Itaalia keskvõim ja kohalik võim ei jõudnud kokkuleppele.

Itaalia transpordiministeerum andis loa Olbia lennujaam avada 17.mail, kuid Sardiinia võimud tühistasid selle ja teatasid, et lennujaam jääb kinni.

Nii Saksamaal kui Itaalias on koroonapiiranguid hakatud järk-järgult leevendama ja normaalset elu taastama.

Samas liinilennuliiklust ei ole veel kuskil taastatud, sest riikide piirid on kinni ning välisturiste hakatakse osades riikides sisse lubama alles poolest juunist.

Saksamaal on koroonaviiruse diagnoosi saanud 181 000 inimest, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 8500 inimeselt ja paranenud on 164 000 inimest.

Itaalias on koroonaviiruse diagnoosiga rohkem kui 231 000 inimest, viirushaigusse on surnud üle 33 000 inimese ja paranenud on 145 000 inimest.