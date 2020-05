Hollywoodi meeste lemmik: Austraalia teletähte on seostatud nii Tom Cruise'i kui ka Brad Pittiga!

Aastal 2018 läksid teda ja Tom Cruise'i puudutavad sahinad liikvele üle kogu linna ning Bragh pidi lõpuks isiklikult kõike eitama. Nüüd räägitakse aga, et naine on suhtes Brad Pittiga. Ta intervjueeris filmi «Once Upon A Time In Hollywood» tähte jaanuaris toimunud SAG Awards galal ja kuulduste kohaselt tegi Pitt talle silma ning täheldas, et nende vahel on uskumatu keemia.



«Ta on vägagi Bradi tüpaaž. Ta saab aru, et tal on olemas see, millega vallutada nii Hollywood kui ka ülejäänud maailm,» rääkis väljaande Pink Villa allikas. Näitleja olevat korralikult vihjeid loopinud ja tahab Reneed peagi kohtingule viia. Bradil on plaan see ära teha kohe, kui Bragh on jälle Los Angeleses.



Daily Mail kirjutab, et teletähe sõnul kaotas ta pärast Brad Pitti flirti enda üle kogu kontrolli. Pitt avab end punasel vaibal üliharva, kuid ta oli Reneega vesteldes vägagi jutukas. Pärast intervjuud kohtusid staarid tänu ühistele sõpradele veel mõned korrad.