MIKS NII? ⟩ Prints William jättis Britney Spearsiga kokku lepitud kohtumisele minemata

Enam kui 20 aastat tagasi tekitasid fännides üle kogu maailma suurt elevust kõlakad Williami ja Britney vahelisest armuloost. «See lugu puhuti liiga suureks – me vahetasime lihtsalt e-kirju," sõnas Spears 2002. aastal antud intervjuus. «Ta pidi tulema mind kunagi vaatama, kuid ta ei tulnud kohale.» «Prints William lasi sind üle?" uuris briti teleajakirjanik Frank Skinner, mille peale laulja vastas: «Jah». Britney lisas, et ei tea põhjust, miks praegune Cambridge'i hertsog ta üle lasi, kuid nentis, et tegemist on väga hõivatud mehega.



Pärast seda, kui tal kuningliku kompuga ei vedanud, hakkas Spears semmima hoopis Justin Timberlake'iga. Fännid on siiski tagantjärele mõelnud, mis võinuks juhtuda, kui William oleks siiski Britneyga kokku saanud. Aastaid vana intervjuu hakkas sel kevadel taas sotsiaalmeedias laineid lööma: «Kas mäletate, kui Britney Spearsist oleks peaaegu saanud Suurbritannia kuninganna?» kirjutas üks fänn. Paljud on siiski nentinud, et neil on hea meel, et Britneyst ja Williamist asja ei saanud. «Jumal tänatud, et ta seda asja edasi ei ajanud,» säutsus üks Twitteri kasutaja. «Ei taha kõlada süngelt, aga tõenäoliselt poleks teda täna enam meiega.»