VIDEO ⟩ Rassismiskandaal USAs: valge naine helistas politseisse, et afroameeriklane ründas teda

Amy Cooper oli 25. mai hommikul oma koeraga jalutamas, kui Ramble nime kandvas pargiosas linde vaadelnud Christian Cooper palus tal oma koerale kaelarihm kinnitada, kuna seal ei tohi koerad vabalt liikuda, teatab cnn.com.

Afroameeriklase teatel käib ta igal hommikul pargis linde vaatlemas. Tema andmetel on New Yorgi keskpargis umbes 230 liiki linde.

Amy Cooper ja Christian Cooper ei ole suguluses, neil on sama perekonnanimi. Ka ei olnud nad varasemast tuttavad.

Christian Cooper tegi video, millel on näha, kuidas naine palub tal ülesvõtmine lõpetada ning siis ähvardas, et helistab politseisse.

Videol on näha ja kuulda, kuidas naine helistabki politseisse, öeldes, et afroameeriklane ründab teda ja ta kokkerspanjelit. Kõne lõpul muutub naise hääl kähedaks.

Kaader videost, milel on näha Amy Cooperit oma koeraga New Yorgi keskpargis ja helistamas politseisse. FOTO: Christian Cooper/AP/Scanpix

Sotsiaalmeedia kasutajad andsid naisele nimeks «Karen», millega internetis viidatakse privilegeeritud valgenahalistele naistele.

Video teinud mees andis meediale kommentaari, öeldes, et kahjuks elame ajastul, mil tumedanahalised mehed nagu Ahmaud Arbery on langenud rünnaku alla. Ta viitas selle aasta veebruaris juhtunule, kui kaks valget meest lasid maha tumedanahalise Arbery, keda nad kahtlustasid murdvargustes. Meestele ei esitatud mõrvasüüdistust.

«See naine vist arvas, et ta saab minu kohta valetada ja mind patuoinaks teha,» lisas Christian Cooper.

New Yorgi Central Parkis olnud naise sõnul tuli tumedanahaline mees ootamatult põõsastest ja hakkas tema peale karjuma. Mees eitab naise ehmatamist ja karjumist.

Mees palus naisel koera rihma otsa panna, naine keeldus ja nad hakkasid vaidlema.

Christian Cooper teatas sotsiaalmeedias, mida ta naisele ütles: «Kui sa teed, mida tahad, siis teen ka mina, mida tahan ja see sulle kindlasti ei meeldi.»

«Ma ei saanud aru, mida ta sellega mõtles. Kui oled pargis üksinda, siis tekib kõhe tunne,» sõnas naine hiljem.

Mehe tehtud video kohaselt helistas naine politseisse ja teatas, et teda rünnatakse ja et ründaja on jalgrattaga afroameeriklane, ning ta palus kiiresti kohale saata politseinikud. Mees lõpetab siis video, öeldes: «Tänan.»

Mehe teatel tahtis ta taskust võtta koeramaiustusi, mida ta kannab pargis olles kaasas. Ta lisas, et koeraomanikele ei meeldi, kui võõrad nende lemmikule midagi annavad ja panevad siis looma kiiresti rihma otsa ja lahkuvad.

Linnuvaatlejast Christian Cooperi selgituse kohaselt kartis ta, et naise koer ehmatab linnud lendu.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio märkis, et selle juhtumi puhul on tegemist sulaselge rassismiga. Linnapea rõhutas, et naine oli see, kes valesti käitus ja lisaks pargis kehtestatud reegleid rikkus.

Amy Cooper andis juhtumiga seoses intervjuu kanalile NBC, kus palus avalikult Christian Cooperilt andeks. Ta selgitas, et ei ole rassist, vaid reageeris üle ja arvas, et on ohus. «Vabandan kõigi ees, eelkõige selle mehe ja ta pere ees,» teatas Amy Cooper.

Naise tööandja, investeerimisfirma Franklin Templeton saatis ta juhtumi uurimise ajaks sundpuhkusele.