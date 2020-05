Sume festival lükati järgmisse aastasse

«Kehtiva olukorra valguses otsustasime külastajate tervise ja heaolu nimel Sume festivali järgmisesse aastasse lükata. Sedasi saame külastajatele pakkuda terviklikku programmi ja festivalielamust, mida me hetkel kehtivate piirangute tõttu sel suvel paraku täita ei suudaks,» sõnas festivali pressiesindaja Liisa Lahtmets.

Lahtmets kinnitas, et kõik artistid, kes tänavu festivalil esinema oleksid pidanud, on kinnitanud enda esinemise uuel kuupäeval. «Täiendav aasta festivali ettevalmistusperioodiks annab meile võimaluse programmi üllatusi sisse tuua,» lisas ta.

Festivali pealaval astuvad järgmisel aastal üles NOËP, Ewert and The Two Dragons, nublu, Liis Lemsalu, Gram-Of-Fun ja Rita Ray. Teisel laval esinevad Anett, EiK, jonas.f.k, Joshua Stephenz, Sander Mölder, Yasymn ja Frankie Animal akustilise kavaga.