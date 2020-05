Supertehing Pribaltikast: netikelmid üritasid perearst Jollerit konksu otsa saada

Karmen Joller jagas mõni päev tagasi sotsiaalmeedias postitust, kus teatas, et talle helistas keegi noormees, kes tutvustas end Dmitrina ja väitis, et helistab riigist, mille nimi on Pribaltika. Olematust riigist helistanud Dmitri pakkus väidetavalt suurepärast investeerimisvõimalust.

Esimene kõne tuli Jolleri sõnul Viinist numbrilt +4315131059 ja teine kõne Ateenast numbrilt +302106831958.

«Ta alustas juttu kaugelt, kuid ütlesin, et mul on rääkimiseks aega umbes 5 minutit. See võttis tal hoogu maha. Kui küsisin, mis riik see Pribaltika on, siis ta miskipärast ei soovinud edasi rääkida ja lõpetas kõne. Ja number polnud valitud juhuslikult, ta nimetas mind eesnime pidi,» kirjeldas Joller.

Joller rääkis Elu24-le, et andis skeemist politseile teada. Politseist öeldi Elu24-le, et selliseid petukõnesid hakkasid Eesti inimesed saama juba 2018. aastal ning väga kiirelt jõudis info ka politseini.

«Kõnesid saadakse paraku tänaseni ning helistajatel õnnestub jätkuvalt inimestelt raha välja petta. Kuid kindlasti ei tohiks investeerimispakkumist, mis lubab kiiresti suurt tulu, tõsiselt võtta, vaid sellesse tuleks suhtuda ülima ettevaatlikkusega,» hoiatas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Petturid mõjutavad Tambre sõnul inimest tavaliselt telefoni teel, kiirustavad tagant ja väljendavad pahameelt, kui inimene kõhkleval seisukohal on.

«Kui inimene on «ära räägitud», palutakse arvutisse laadida programm AnyDesk või TeamViewer, mis teeb arvuti kaugelt ligipääsetavaks ning niiviisi saab kelm ligipääsu inimese pangakontole, millelt hakkab ise ülekandeid tegema või jälgib, kuidas inimene ise raha üle kannab,» selgitas Tambre.

Meeles tuleb pidada, et kelmide eesmärk on inimest võimalikult kaua konksu otsas hoida, ilma et ta ise aru saaks, et raha mitte ei kasva investeerimisplatvormil, vaid on juba ammu kelmide käes.

Petturid räägivad vene keeles

Lisaks on Tambre sõnul märgata, et inimesed on aina kiiremini politsei poole pöörduma hakanud. Kui varem oli palju neid juhtumeid, kus inimene elas pool aastat või aasta teadmisega, et ta raha kasvab, siis nüüd pöörduvad inimesed õnneks politsei poole üha kiiremini ja tulevased «investeeringud» jäävad tegemata. «Kindlasti on selles oma roll ka meedial, kes väga aktiivselt teemat kajastab ja meie hoiatussõnumeid jagab,» tunnustas Tambre.

Kui keegi saab sellise kõne, siis on politsei esimene soovitus on kõne kohe lõpetada, number blokeerida ja teatada sellest PPA infoliinile 612 3000.

«See lahendus ei pruugi aga alati töötada, kuna petturite käsutuses on väga suur valik numbreid, mis tähendab, et kohe võib sind tabada uus kõne teiselt numbrilt,» hoiatas Tambre.

Kui kõnede ignoreerimine ja blokeerimine ei aita, siis tuleb kasuks teadmine, et petukõned on üldiselt venekeelsed.