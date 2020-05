PLDID JA VIDEO ⟩ Floridas avati pärast mitut kuud rannad, kuid surfata sai ka tänavatel

Selle nädala esmaspäevast alates on seal sadanud paduvihma, mis tekitas mitmel pool, kaasa arvatud tuntud kuurortlinnas Miamis üleujutusi, teatab afp.com.

Meteoroloogid andsid möödunud nädalal Florida kohta hoiatuse, et lisaks paduvihmale on seal oodata väga tugevat tuult, tornaadosid ja äkktulvasid.

Kohalikud on jaganud sotsiaalmeedias neid tabanud looduskatastroofist pilte.

USAs Floridas on kolm päeva järjest paduvihma sadanud

Fotodel on näha inimesi sõitmas Miami ja teiste linnade tänavatel paatide ja kanuudega, kuid on ka neid, kes üritasid seal surfata.

Piltidel on näha ka autosid, osadel neist ulatub vesi akendeni.

«See on piibellik üleujutus. Kolm päeva järjest on tulnud paduvihma. Olen Miamis elanud kaheksa aastat ja selle aja jooksul ei ole kordagi nii palju sadanud,» teatas Miami ülikooli meteoroloog Brian McNoldy Twitteris.

