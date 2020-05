Merilin Mälk keerulisel ajal kooli lõpetamisest: muidugi teen riigieksamid ära

Kui paljude koolilõpetajate jaoks on tänavune kevad toonud kurvastavaid uudiseid – ära on jäänud nii lõpukell kui -ball ning mitmes koolis ka lõpuaktused –, siis Kuressaare gümnaasiumis toimus vähemasti tutipäev.

Keskkooli lõpetab ka tänavu Eesti Laulul osalenud Merilin Mälk. «Hästi paljud ikka ehmatavad selle peale, kui tatikas ma veel olen,» kirjutas lauljatar Instagramis ning lisas, et võtab seda kui komplimenti, et teda sageli vanemaks peetakse.

Mälk kinnitas, et kuigi riigieksamid on tänavu vabatahtlikud, teeb ta need ikkagi ära. «Miks ma ei peaks?» kirjutas ta.

Valitsus kiitis mai alguses heaks haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepaneku, mille järgi põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

Kaks aastat tagasi «Eesti otsib superstaari» saates kolmanda koha saanud Mälk tunnistas, et pole keskkoolis olnud «kõige suurem koolipingi nühkija». «Gümnaasiumi aeg tõi mulle nii palju väljakutseid ja lausa topelt elu! Full (täielik) skeemitamine on olnud see kõik, aga kas sa oled üldse gümnas käinud, kui seal skeemitamist ei õppinud,» arvas lauljatar.

Mälgule on mitmel rindel rabamine sobinud, kuna talle meeldib omapead õppida. «Ma isegi ei nuta, et iseseisev elu nüüd ees on. Praktikat saadud küll,» kirjutas ta.