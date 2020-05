Šveitsi prostituutidel palutakse koroonaohu tõttu proovida uusi poose

Šveitsi valitsus keelas prostitutsiooni 17. märtsil, et koroonaviiruse levikut takistada. Nüüd tahavad sekstöötajad aga äri taas käima saada, vahendas watson.ch .

Sekstöötajate esindajate organisatsioon ProKoRe on pakkunud välja, et prostituudid väldiksid misjonäripoosi, kuna siis on kliendi ja teenindaja näod liiga lähestikku ning nakatumisoht suur.