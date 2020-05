Koroonakriisi kõrvalnähud: rootsi tüdrukud on hakanud «suhkrudeitima»

Stockholmi noorte kiirreageerimisrühma sotsiaalasjade sekretär Malin Andersson ütles, et noorte vaimne tervis on muutunud pärast koolide sulgemist kehvemaks.

«Nad tunnevad end eraldatult. Kui inimene sellesse sfääri langeb, siis on sellel tavaliselt põhjust. Kõik nad tunnevad end erinevate asjaolude tõttu halvasti,» kirjeldas Andersson, mis noore inimese peas toimub, et hakata oma keha müüma. Ta lisas, et sageli on see valik seotud eelneva traumaga.