Kuninganna Elizabeth II andis Buckinghami palee aia peaminister Boris Johnsoni kasutusse just sel põhjusel

Ühendkuningriigis on hakatud koroonapiiranguid leevendama, kuid tervishoiueksperdid soovitasid kuningannal jääda veel karantiini, kuna ta oma vanuse tõttu kuulub riskigruppi, teatab express.co.uk.

Kui Elizabeth II sai teada, et peaminister Boris Johnson teeb trenni avalikes kohtades ja jookseb tänavatel, siis andis ta Johnsonile loa kasutada treenimiseks Buckinghami palee aeda.

Briti kuninganna Elizabeth II oktoobris 2019 FOTO: JACK HILL/AFP/Scanpix

Kuninganna sõnul seab peaminister, kes on viirushaigusest Covid-19 paranenud, oma tervise ohtu, kui jätkab avalikult treenimist. Teada on, et kui Johnson avalikus kohas jookseb, siis on inimesi, kes ta kinni peavad ja temaga suhelda soovivad.

Briti kõmufotograafid nägid Johnsonit 25. mail sõitmas oma ametiautoga Buckinghami palee juurde ja sisenemas palee ühest külgväravast ja -uksest. Ta oli sportlikult riietatud, kandes punast T-särki, siniseid treeningpükse ja jooksujalatseid.

Buckinghami palee aias on ka tenniseväljak, mida Johnson arvatavalt kasutab, sest ta on suur tennisefänn.

Briti õukonnaallikas kinnitas, et peaminister sai kuningannalt loa treenida Buckinghami palee aias. Ta lisas, et Elizabeth II on andnud ka varasematele peaministritele õiguse seal treenida, kuid keegi neist ei ole seda kasutanud, kuna nad ei ole olnud nii sportlikud kui Boris Johnson.

Johnsoni nõunike sõnul on peaministri motoks «50. eluaastatel ei pea priskemaks muutuma» ja talle meeldib sportida.

Aprillis diagnoositi Johnsonil koroonaviirus ja ta oli viirusehaiguse Covid-19 tõttu haiglas. Pärast paranemist asus ta taas treenima, et haigusest nõrgestatud keha taas heasse sportlikku vormi viia.

Johnsonit on koos oma koera Dilyniga nähtud jooksmas Lambethi palee aladel, selleks andis loa Canterbury peapiiskop.

Koroonapandeemia ajal on 94-aastase kuninganna Elizabeth II koodnimeks HMS Bubble, mis viitab, et ta elab kaitstuna «omas mullis», kuid talle on lubatud värsket õhku hingata. Teada on, et ta käib Windsori lossi maadel ratsutamas.

Teda ja 98-aastast prints Philipit on alates koroonakarantiini algusest ümbritsenud sama teenijaskond, kelle tervist kontrollitakse, et keegi neist ei nakataks kuningannat ja printsi koroonaviirusega.

Enne koroonakriisi korraldas Elizabeth II suvisel ajal nii Buckinghami palee kui Winsori lossi aias pidusid ja vastuvõtte, kuid sel aastal jäävad need pandeemia tõttu ära.

Suvehooaeg kestab tavaliselt maist oktoobrini.