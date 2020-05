On esmaspäeva õhtu – väljas on küll tunda suve lähedust, kuid ajaloolise Kolga mõisa kõledate seinte vahel käib usin töö. Sander Allikmäe ja Mart Varese käe all on valmimas muusikavideole loole, millest saab ilmselt selle suve üks suurimaid hitte. Tegemist on reketi värskeima singliga, milles löövad kaasa Liis Lemsalu ja Avoid Dave.

Räpi sugemetega poplugu kannab nime «Magad vä?», kuid selle sisu pole kuidagi seotud unetusega. «See räägib selles, et võib-olla enne lahti laskmist natukene kaaluda, kas asjal on veel jumet. Mõte on see, et me tahame midagi ja siis, kui see meil käes on, hakkame me pahatihti midagi muud tahtma,» seletab reket, kellega on sel korral kambas ka produtsent Avoid Dave (Taavi Paometis – toim.) ja Liis Lemsalu.



Trio on omavahelisi koostöid planeerinud juba pikemat aega, kuid õige hetk lasti end oodata. «Meil on olnud väga-väga-väga mitu aastat see idee, et võiks midagi koos teha, aga kuidagi need ajad ei ole sobinud või miskit on alati takistuseks olnud, aga nüüd seekord sai,» räägib Liis Lemsalu. Ka reket tunnistab, et on seda hetke päris kaua oodanud: «Ootasin ära, sest ei taha ju pöörduda kellegi poole mingi pooliku mõttega. Arvasin, et me kirjutasime Taaviga kahe peale väga laheda laulu ja oleks kihvt, kui Liis saaks sellest osa. Pluss veel Taavi on ka juba ammu soovinud Liisiga laulu teha, aga senini polnud seda plaani pandud. Ma arvan, et me kõik oleme väga rahul – vähemalt mina olen väga.»

Värske singliga saab reket ja Liisil täis omamoodi ring – aastal 2014 räppis reket Liisist, aasta hiljem lõi räppar kaasa lauljatar muusikavideos ning nüüd on lõpuks valminud ka ühine projekt. «Appi, tõesti – meil on korralikud ringid!» naerab Liis. «Me oleme kuidagi alati koostööd niimoodi kaudselt teinud, aga päris featuring looni pole me veel senini jõudnud. Nüüd siis aga aasta 2020, mis on ka olnud täiesti enneolematu aasta, ma arvan, meie kõigi jaoks. Aasta alguses olid meil mänedžeriga tegelikult teised plaanid, aga kuidagi see lugu tundus väga õige.»

«Magad vä» kallal hakkasid reket ja Taavi nokitsema tänavu veebruaris. «reket tüli külla ja ütles, et teeks träkki. Eelmisel aastal me ühekorra andsime ühe loo koos välja ja see kuidagi kukkus päris toredalt välja,» seletab Taavi. «Lugu oli põhimõtteliselt juba olemas, kui reket stuudiosse tuli, aga lüürika ja meloodiate peale kulub rohkem aega – eriti, kuna me ei teadnud täpselt, et kes seda refrääni laulab või milline see refrään üldse seal loos on. See protsess oli lahe ja meil on hästi sarnased musamaitsed. Number üks on alati paika panna, et millest me üldse räägime – kui see mindset on ühtne, siis on lihtsam ka selle muusikaga edasi minna. Et üpris muretult kulges kogu asi. Oli paar reference träkki – mõtlesime, et midagi sinna suunas, see võiks minna. Siis mõtlesimegi, et mingi naisvokalisti võiks ka kutsuda ja korra käis nagu Liis jutust läbi ja kuidagi nii läkski.»









Taavi treis loo tasuta valmis ja reket viis selle koos endaga reisima. «Olime 5MIINUSE poistega Austraalias ja mul tuleb alati lennukis kuidagi väga hea inspiratsioon. Kirjutasingi nii selle kui ka singli B-poole – mõlemad ühe lennu peal nendest mitmest, mis me seal tegime. Mul hakkas vaikselt sulg lippama ja kirjutasin ühe istungiga selle ära,» seletab reket. «Pärast stuudios tegi Taavi oma suurepärast produtsenditööd, mina kirjutasin natukene teksti ümber ja tema refrääni. Ja siis saimegi ühise panusena sellise minu meelest väga cool»i uue kooli poplaulu, kui nii võib nimetada üldse muusikat, sest räpp ongi pop ja pop on räpp juba. Kaasaegne muusika lihtsalt – ma ei tea, mis see žanr on enam. Mõne mõned kindlasti üritavad, aga mina seda ei oska öelda. Kui sinu enda väljendit kasutada, siis minu meelest see kruvib ja ma arvan, et see on põhiline.»

«Räpilugude puhul on mul see, et ma kuulan hästi palju biiti, sest see peab minu jaoks toimima,» ütleb Liis. «Tol hetkel, kui mulle see demo saadeti, siis ei olnudki sõnu, viisi ega mitte midagi – oligi lihtsalt see biit. Mul on üks eelnev kogemus veel räpparitega nii-öelda koostööd tehes ja siis mulle saadeti ka ainult biit ehk ma valideerin loo läbi biidi ja käesoleva loo biit mulle nii meeldis.»

Varasemalt on Liis mitte ainult räpiloos kaasa löönud, vaid ise ka räppinud. 2016. Aastal imunud 5MIINUSE kauamängivalt leiab pala nimega «Fuuria», mille featuring nimistus oli kirjas ka salapärane Jalgpalluri Tütar, kes ei osutunud ei kellekski muuks kui Liis Lemsaluks. «Ma olin kunagi Jalgpalluri Tütar ja ikka veel olen, nii et faktid on õiged,» muigab lauljatar. «Räpp on tore ja hetkel on see veel eriti niivõrd skenes sees, et see on põhimõtteliselt ikkagi number üks asi, mida kuulatakse. Räpp on mulle meeldinud juba lapsest saadik ja tore on vahepeal teha selliseid räpiasju.»