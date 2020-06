USA meesteajakirja kaanetüdrukuks pürgiv Eesti ujuja jahib poolfinaali võitu

Florida osariigis elav eestlanna Merle Liivand, keda tuntakse ka «merineitsina», pürgib USA meesteajakirja Maxim kaanetüdrukuks. Eestlanna on jõudnud poolfinaali, kus esikoha nimel käib tema kategoorias tihe rebimine.

Järjekordse Maxim Cover Girl nime kandva konkursi võitja saab endale 25 000 dollarit, fotosessiooni koos tuntud moefotograafi Gilles Bensimoniga, ning ajakirja hetkel veel väljakuulutamata väljaande kaanele. Liivand otsustas võistlusest osa võtta sõprade soovitusel.

«Mulle pakuti seda paar korda modelli-inimeste poolt, kandideerisin ja siis öeldi, et olen edasi saanud,» nentis eestlanna, kes annetaks võidu puhul pool oma auhinnafondist heategevuseks.

«Osa rahast annetan kliimasoojenemise vastu võitlemiseks, ookeani ning merevee puhtuse hoidmiseks, ning osa uppumissurmade vähenemiseks,» teatas Liivand ja lisas, et mingi osa võidusummast investeeriks ta ka enda firmasse, Viking Beauty Secrets.

Esimese hääletusvooru oma kategoorias, mis lõppes 4. juunil, Liivand võitis ning on 35 kaunitari seast jõudnud viimase viie hulka. Hetkel, 30. juuni seisuga, on Liivand teisel kohal. Kategooria võitja läheb edasi otse veerandfinaali, teise koha omanik saab veel ühe võimaluse wildcard voorus.

Liivandi poolt saab hääletada Maxim Cover Girl kodulehel SIIN. Hääli saab anda nii tasuta, kord päevas, läbi isikliku Facebooki konto, kui ka ühe dollari eest tasuliselt. Poolfinaali hääletamine lõppeb 2. juulil.

Meediaväljaanne New York Post vahendab, et Maxim Cover Girl konkurss on rahaliselt raskustes oleva meesteajakirja viis üle elada ebakindel majandusaeg. Nimelt toimub esmaspäeval avalikustatud kaanetüdruku konkurss tänavu tavapärasest mitu kuud varem (eelnevatel aastatel korraldas Maxim võistlust sügisel, ning võistluse võitnud neiust sai ajakirja jaanuari/veebruari väljaande kaanetüdruk).

Nõnda viitab maikuus algatatud konkurss sellele, et Maxim on tugevamalt toetumas kaanetüdruku võistlusele, ning võistlejatele antud tasulistele häältele.

New York Post vahendab, et konkurss on saanud varem negatiivset vastukaja, kuna soovitas võistlejaid tungivalt julgustama oma jälgijaid ühe dollari eest hääletama, rõhutades, et raha kogutakse veteranidele pühendatud heategevusorganisatsiooni jaoks.

Minul pole palutud tasulisi hääli promoda. – Merle Liivand

Varasematest võistlusest osavõtnud modellid on öelnud, et nad uskusid, et enamus, kui mitte kõiki, kogutud rahast läheb puuetega veteranide abistamiseks, kuid (pisikeses kirjas on öeldud, et) heategevuseks läheb vaid 25 protsenti, ülejäänud 75 protsenti saab Maxim endale.

«Minul pole palutud tasulisi hääli promoda. Pigem on see olnud valikuks ja olen oma sõpradele öelnud, et hääletame nii palju kui võimalik läbi Facebooki (tasuta – toim),» rõhutas Liivand ja lisas: «ongi tore pigem läbi tasuta häälte kõrget kohta hoida.»

Nõnda jääb Liivand Maxim Cover Girl konkursi vastuolulise kajastuse osas siiski optimistlikuks. «Vahel on nii, et kui keegi midagi natuke head teeb, siis ei olda rahul, aga loodan, et veteranid saavad ikkagi toetust.»

Lõpetuseks loodab Liivand, et ka eestlased annavad ujujale tasuta hääli: «Eestlased on alati tublid hääletajad.»

Maximi kaanetüdrukuks võivad võistluse raames kandideerida kõik, kes seda soovivad. Esimeseks võitjaks kuulutati 2018. aastal Olivia Burns, vahendab magzter.com. Möödunud aastal kandideeris kaanetüdruku kohale enam kui 30 000 kaunitari, vahendab prnewswire.com. Võitjaks kuulutati USA näitleja, stsenarist ja produtsent Janel Tanna (alumisel pildil), kes õppis enne filmi- ja modellikarjääri alustamist arstiks.