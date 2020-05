Murtud südamed ja ületamatud hirmud! ABBA lõpuaastatel elas Agnetha Fältskog täielikus põrgus

Agnetha Fältskog armus oma tulevasse bändikaaslasse Björn Ulvaeusse, kui ta oli vaid 19-aastane. Paar tutvus täiesti juhuslikult ühes kohvikukeses. Nad abiellusid aasta hiljem ja 1972. aastal moodustasid nad teise abielupaariga – Benny Anderssoni ja Anni-Frid Lyngstadi – 70ndate ja 80ndate ühe populaarseima bändi.





Pärast 1974. aasta Eurovisioni lauluvõistluse võitmist loooga «Waterloo» saavutas ABBA enneolematu edu nii Euroopas, Ameerika Ühendriikides kui ka Austraalias. Lugudega «Super Trouper», «Dancing Queen» ja «The Winner Takes it All» maailma hullutanud päikselise kuvani taga peitusid keerukad suhted, mis viisid ühel hetkel ABBA purunemiseni. Mõlemad paar lahutasid – üks aastal 1980 ja teine 1981, ent bändile tõmmati ametlikult kriips peale aastal 1982.



Briti väljaande The Evening Standard poolt 2008. aastal avaldatud artikkel paljastas, kuidas see kõik ABBA üht armastatuimat liiget laastas. «Agnetha tunnistab nüüd, et bändi lõpuaastad olid tema jaoks muserdavad,» väitis artikkel. «Ärge saage valesti aru – viimased 25 aastat on Agnetha jaoks olnud rasked. Ta oli emotsionaalselt murtud pärast 1979. aastal Björnist lahku minekut. Neil oli kaks last, kuid nad läksid lahku, kui bänd oli oma kuulsuse tipus. Nädalaga leidsi Björn uue tüdruksõbra ja Agnethal käis nõustaja juures.»

Sellel perioodil sündis ABBA südantlõhestav hittlugu «The Winner Takes it All», mille esitamine oli Agnetha jaoks äärmiselt raske. «Pärast tuuritamist naasis bänd aastal 1982. stuudiosse, kuid mõistis, et kuna mõlemad paarid on nüüd lahutatud, pole ABBA olla enam lõbus,» seisis artiklis.





Agnetha jaoks oli suur probleem ka lendamine. Pärast seda, kui bänd kord eralennukis tormi kätte jäi, hakkas lauljatar paaniliselt lendamist kartma ning see sai takistuseks rahvusvahelistele tuuridele, mida tema bänd nõudis. Agnetha hakkas kartma ka ABBA fänne. Ta nägi tihti luupainajaid, milles fännid ta lihtsalt elusast peast ära sõid.



Ta tundis süümepiinu, et ei saa piisavalt oma tütre Linda ja poja Christiani juures viibida, kui veel nii noored on. Lisaks tekitasid temas probleeme sotsiaalsed olukorrad – tema inglise keel polnud väga hea, mistõttu oli suhtlemine tema jaoks raske. Seega sel ajal, kui Anni-Frid lõbutses ja elu nautis, elas tema rivaal Agnetha põrgus – ärevuses, häbelik ja emotsionaalselt koormatud. Pole ime, et nad polnud alati parimad sõbrannad. Möödus palju aega, et anda bändikaaslastele andeks nende rolli eest tema piinades.



Agnetha abiellus 1990. aastal Tomas Sonnenfeldiga. Seda suhet hoiti avalikkuse eest kiivalt saladuses, kuni nende lahutuseni aastal 1993. Pärast seda alustas naine suhet tõstukijuhiga, kes oli teda kaks aastat jälitanud. «Sain temalt väga intensiivset tähelepanu ja pärast mõnda aega ei suutnud ma enam vastu hakata. Tahtsin teda tundma õppida,» rääkis staar. Siiski suhe purunes ja Agnetha võttis aastal 2000 lähenemiskeelu.



