Briti tõsielustaaril läks kodust lahkumisega nii kiireks, et üks oluline asi ununes... Kas aimad juba, mis?

Ferry sai tuntuks tänu Briti tõsielusarjale «Geordie shore» ning tema välimus on alates sellest ajast kõvasti muutunud. Sedapuhku on ta isegi aastaid tagasi tunnistanud, et kannatab keha düsmorfilise häire käes. Sama häire tõttu pöörduski ta aastaid tagasi ka ilukirurgide poole ning on ilukohendustele kulutanud suuri summasid. Chloe ise kirjeldab seda kui «väga kallist hobi».