Hitleri käsk aitas kaasa sellele, et 80 aastat tagasi päästeti Dunkerque’ist tuhandeid liitlaste sõdureid

Dunkerque’i rannal on tuhandeid sõdureid, kellest osa räägib inglise, osa prantsuse keelt. Sõdurid on pikkades järjekordades mere suunas ja horisondil on näha laevu. On selge, et osa sõduritest ei mahu laevadele, kuid keegi ei taha seda tunnistada. Kõikide mõtted on La Manche’i väina teisel kaldal.