FÄNNID ON PAHASED ⟩ Vene instastaar lasi kolm kuud pärast mehe surma oma rindu suurendada

Tänavu 29-aastaseks saanud Jekaterina Didenko korraldas veebruaris sünnipäevapeo, mis lõppes traagiliselt. Nimelt kaotas naine õnnetuse tagajärjel oma kahe lapse isa ja abikaasa, Valentini.

Mõni aeg pärast abikaasa surma tõdes instastaar, et pärast abikaasa matust kadusid kõik tema «jõud», mis tal algselt olid. «Mul oli raske kõndida, seista, trepist üles minna. Jõudu jagus vaid lamamiseks ja mälestusteks.»

Elu24 kirjutas mai alguses, et Didenko hing valutab ikka edasi, ning naisel on kodus raske olla, kuna iga pisiasi tuletab talle meelde tema lahkunud abikaasat. Nõnda proovis naine veeta mõned tunnid kodust eemal.

«Samm, mis aitas muuta mu enesetunnet, oli tema tuha puistamine,» lisas Didenko.

Nüüd on venelanna, kes on pärast abikaasa surma saanud Instagramis juurde üle 60 000 fänni (praegu on Jekaterinal kokku üle 1,7 miljoni jälgija), lasknud panna endale suuremad rinnad.

Jekaterina on fännidega oma rinnaoperatsiooni teekonda jaganud algusest peale. Hetkel peab venelanna kandma korsetti ja võib selle päevas vaid viieks kuni kümneks minutiks ära võtta. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @didenko.katerina

Jekaterina ütles, et tal oli pärast kolmanda lapse sündi alati plaanis oma rindu suurendada, kuid pärast mehe äkksurma otsustas ta seda teha juba nüüd.

«Mu abikaasa ja mina nõustusime tegema operatsiooni pärast seda, kui meil oli kolm last, ja (kolmandat – toim) rasedust planeerisime selle aasta kevad-suveks,» tõdes kahe lapse ema Jekaterina.

«Kui saatus meie plaanid tükkideks purustas, otsustasin teha seda, mida kümme aastat olen teha soovinud,» täpsustas venelanna.

«Väikesed rinnad – see on olnud lapsest saati minu kompleks. 20-aastaselt lakkasin häbelikkust tundmast, hakkasin ennast armastama, mille eest olen Valentinile tänulik,» kirjutas instastaar enne operatsiooni oma Instagramis. Venelanna lisas, et vaatamata enesearmastusele, jäi mõte rinnaoperatsioonist temaga aastateks.

Otsus rinnaoperatsioonile minna on teinud Jekaterina fännid pahaseks.

«Ma ei saa sellest aru. Matsite just oma mehe ja nüüd oli teil rinnaoperatsioon? Kas see on teile praegu oluline? Väga kummaline,» kirjutas üks fännidest. Teine lisas: «Ma ei suuda seda isegi lugeda. Teie lapsed on jäänud isata ja esimene asi, mida te teete, on rindade suurendamine? See on isekuse kõrgeim tase.»

Vene instastaar Jekaterina ei kahetse oma rinnaoperatsiooni. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @didenko.katerina

«Ausalt öeldes, ma ei saa sellest aru. Ta mattis just oma abikaasa ja ta läks uusi rindu tegema. Kuidas see juhtus? Kas tõsiselt on see oluline praegu?» küsis üks fänn Jekaterina postituse peale. Sellele kommentaarile on jäetud üle kolme tuhande «meeldimise».

Jekaterina lükkas koheselt ümber arvamused, et ta lasi oma rindu suurendada kellegi teise jaoks. «Tegin seda enda jaoks. Tahan vaadata peeglisse, ning tahan, et mulle meeldib selle peegeldus. Vajan praegu eluliselt positiivseid emotsioone,» rõhutas venelanna.

Oma kõige värskemat postitust, mis Jekaterina pärast rinnaoperatsiooni postitas, alustas naine sõnadega: «Tunnen end uhiuuena.» Instagrami-lugudes tunnistas Jekaterina, et ei kahetse operatsiooni üldse. «Valu läheb paari päeva pärast ära, aga ilus rind jääb,» kirjutas venelanna mõni päev pärast operatsiooni.