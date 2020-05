Sarjas «Nip/tuck» pornostaari kehastanud näitlejannat veel mäletad? Vaata, mis on temast saanud

Küsimuse peale, miks Carlson enam ei näitle, vastas ameeriklanna, et otseselt põhjust ei olegi. «Me elame lihtsalt nii kaugel. Ma peaksin Los Angeleses olema aga ma ei ole,» lisas Carlson ja täpsustas, et ta on oma abikaasale, kellel on San Diegos oma firma (Stanchfield on ellujäämisinstruktor), justkui mänedžeriks.

Carlsoni sõnul oli Los Angeleses ära kolimine ja näitlemisest loobumine lihtsalt otsus. «Võib-olla ma lähen ühel päeval tagasi,» lausus ta selle teema lõpetuseks.

Kelly Carlson koos oma mereväelasest abikaasa Dan Stanchfieldiga.

Carlson rääkis Instagramis põhjalikumalt ka sarjast, mis ta kuulsaks tegi. Näiteks tuli jutuks spetsiaalselt «Nip/tuckiks» valmistatud seksinukk, kes sarnanes Carlsonile, ja oli ning küllap on taas fännide seas väga populaarne teema.

«Ta oli minu käes aastaid. Warner Brothers andis selle mulle, sest ta ongi mina. Me mõõtsime mu keha, nägu, seega tehniliselt on ta minu moodi,» rääkis Carlson, kes pärast sarja lõppu Kimberi seksinuku endale sai. «Ta oli minu elutoas aastaid. Ma ei tea, kes ta ära ostis. Kes teab, millega ta praegu tegeleb. Ma ei taha isegi teada,» muigas Carlson.

«Nip/tuckis» tuli endisel näitlejannal ette ka palju seksistseene, kuid Carlson ei tundnud end neis kunagi halvasti ning põhjendas: «Tundsin end oma kehas mugavalt.»

Carlson hakkas rääkima ka ühest stseenist, kus ta koos Julian McMahoniga koos duši all oli, kuid jättis loo kiirelt pooleli. «See on Juliani enda rääkida. Ma katsin teda. Ütleme siis niiviisi,» paljastas ameeriklanna.

Ekraanipartneritena oli Carlsonil ja McMahonil väga hea keemia ning kõmumeedias levisid ka aastaid tagasi kuulujutud, et nad olid sarja filmimise ajal paar. Carlson lükkas aga need väited ümber ja täpsustas, et McMahoni tüdruksõber (ja praegune abikaasa) kannab samuti nime Kelly ning küllap sellest see segadus tekkis.

Endine näitlejanna tunnistas, et pole aastaid oma «Nip/tucki» kaasnäitlejatega rääkinud, kuid mitte ühtegi kindlat põhjust selleks ei ole.

Kuna «Nip/tuck» räägib loo ilukirurgiast küsiti Carlsonilt, kas ta on ka endale midagi teha lasknud. Ta tunnistas, et 20-aastaselt lasi ta natuke oma jalgu kohendada ning aasta hiljem sai ta endale suuremad rinnad. Carlson on kasutanud ka Botoxit, kuid mitte nö Hollywoodi vaid iseenda pärast.

Carlsonil on Instagramis ligi kümme tuhat fänni ning naise tutvustuses on kirjas, et ta on endine tele- ja filminäitleja ja nüüd on ta mereväelase abikaasa. Carlson jagab tihti pilte endast, abikaasast ja nende kahest koerast ning sotsiaalmeedia põhjal tundub, et paar kasvatab ka kanu.