VÄGA KUUM ⟩ Vene Kim Kardashian näitab, mille ta päikesepaistelisel päeval selga tõmbab

Kvitko on ka ise võrdlusest teadlik ning sõnas mõne aasta ees intervjuus, et see on vaid aja küsimus, mil ta Kim Kardashiani troonilt tõukab. «Mul on olnud elus vaid üks operatsioon - mu pimesool eemaldati - ja me kõike teame, mida Kim oma pepuga teha on lasknud,» rääkis noor naine 2016. aastal.