Kanadalase üllatus oli suur kui ta sai kätte paki, mille ta oli kaheksa aastat tagasi tellinud

Kanada Post tõi nimelt 6. mail Elliot Berinsteini ukse taha paki well.ca veebipoe paki, vahendas CTVNews.

Berinstein rääkis uudistekanalile, et oli algul segaduses, kuna ta polnud sellest veebipoest juba mitu aastat midagi tellinud.

Kui ta aga paki avas, hakkas ta asjast vaikselt aru saama.

«Avasin paki ja sees oli arve, mis oli pärit aastast 2012 ning seal oli juuksehooldustoote tuub mille tellisin ka 2012. aastal,» rääkis ta.

Berinstein lisas, et kogu lugu tegi talle palju nalja, sest ta poleks uskunud, et pakk jõuab temani kaheksa aastat hiljem.

Ajal, mil Berinstein netipoest juuksehooldustooted tellis, elas ta Ottawas ja juuksekreem ei jõudnud kunagi tema sealsele aadressile.

Berinstein võttis toona ühendust ka Well.ca-ga talle saadeti uus pakk tema Toronto koju, mis tundus olevat lihtsam lahendus.

«Aga see ei jõudnud ka teisel korral kohale ja nii ma mõtlesin, et hea küll, las see asi olla, sest see ei ole vaeva väärt,» seletas Berinstein.

Berinstein selgitas ka, et ta ei võtnud tookord vaevaks ka saadetise liikumist jälgida, et aru saada kus pakk kaotsi läks.

Mees rääkis, kuidas ta katsetas tol ajal erinevaid juuksehooldustooteid ja kuna see konkreetne kreem maksis vaid viis dollarit, siis ei muretsenud ta ka paki kadumise pärast.

Kanada Posti pressiesindaja ütles uudistekanalile, et nad uurivad, kuidas sai pakk nii kaua kadunud olla.

«See on kindlasti ainulaadne olukord ja me võime praegu vaid spekuleerida, mis võis juhtuda,» lisas pressiesindaja.

Kuigi Berinstein võtab kogu juhtunut huumoriga, siis ütles ta, et tal on pisut kahju, et juuksehooldustoode ei ole enam kõlbulik.

«Kui ma selle avasin, oli see erkkollane ja kuna ma ei olnud seda kunagi kasutanud siis uurisin Google'ist, kuidas see välja peaks nägema, sealt tundus, et see peaks olema valge, nii et ma ei proovinud seda,» selgitas ta.