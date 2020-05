Selginemine koroonaajal: Argentina tennisetähe armusuhe leidis lõpu

Parimatel aegadel maailma tennise edetabelis kõrgel kolmandal positsioonil paiknenud del Potro on võitnud ka ühe suure slämmi turniiri - 2009. aastal jäi ta alistamatuks US Openil, kui finaalis lõi viiesetilises lahingus šveitslast Roger Federeri.

«Jah, vastab tõele, et minu ja Juani teed on eri suundades läinud. Karantiiniaegadel on oma mõju meile kõigile. Need on ebakindlad ajad, mil kõigil on, mille üle järele mõelda,» ütles Jimenez kohalikus telesaates.