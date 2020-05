Läinud aastal oma maffiaeleegiaga «Iirlane» Netflixi paati hüpanud maestro Martin Scorsese lõi nüüd käed Apple'iga, et tuua välja juba mitu aastat töös olnud triller «Lillekuu tapjad» (Killers of the Flower Moon), mille peaosades režissööri lemmikud Leonardo DiCaprio ja Robert De Niro.