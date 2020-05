Wimbledoni tenniseturniiri korraldajate pandeemiaklausel kindlustuspoliisil tasus ära

Lisaks saadi mullu sponsorlusest tulu umbes 51 miljonit USD ja meediaõiguste müügist üle 87 miljoni dollari. Enam kui 500 000 dollarit jäi saamata traditsiooniliste vahukoorega maasikate müügist, mida kahenädalase turniiri jooksul on viimastel aastatel keskmiselt müüdud 160 000 portsjonit. Kokku ulatub Wimbledoni tenniseturniiri korraldajate saamata jäänud summa 190 miljoni dollarini. Hullemast päästis neid aga kindlustus. Korralduskomitee juht Richard Lewis ütles The Guardianile, et kindlustus peaks tegema väljamakse suurusjärgus 123 miljonit dollarit. Wimbledoni korraldaja All English Lawn Tennis Club on epideemia puhuks kindlustatud olnud viimased 20 aastat.