PILTUUDIS ⟩ Haridusminister Mailis üllatas sulni kaadriga

Fotol on ministril seljas särav, kollane kleit ja Reps mõnuleb justkui meelalt päikesekiirte keskel.

Kuue lapse ema Mailis Reps teatas möödunud aasta veebruaris, et tema pikaajaline abielu Läti vandeadvokaadiga Agris Repšsiga on lõppenud. Hetkel on Reps teadaolevalt vaba ja vallaline.