Estoniasse oodatakse publikut tagasi juba järgmisest nädalast

ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik ütles, et on rõõm esineda taas päris publikule. «Ootame põnevusega seda maagilist hetke, kui üle tüki aja kõlab Estonia kontserdisaalis pärast muusikateoste lõppu aplaus. Parima elamuse klassikalisest muusikast saab ikka hea akustikaga saalis elavat esitust kuulates,» ütles Hallik.

Hallik lisas, et ei unustata ka veebi- ja raadiopublikut ning jätkatakse otseülekannetega. «Saali saame turvalisuse kaalutlustel esialgu lubada ju ainult vähesed,» täpsustas ta.

Kontsertidel «Beethoveni aeg» kõlab Reicha oktett ja Beethoveni septett. Teoste autorid on selle aasta juubilarid: 250 aastat täitub nii tšehhi-prantsuse helilooja Antoine Reicha kui ka saksa helilooja Ludwig van Beethoveni sünnist. Prahas sündinud Reicha ja Bonnis sündinud Beethoveni teed ristusid teismeeas, kui mõlemad töötasid Bonni õukonnakapellis.

12. juunil kontsertidel pealkirjaga «Hakkab juba kujunema» dirigenti veel puldis ei ole ja koosseis on tavapärasest väiksem, kuid siiski on laval juba orkester. Solistidena astuvad üles oboerühma kontsertmeister Guido Gualandi, fagotirühma kontsertmeister Peeter Sarapuu ja harfisolist Iván Bragado Poveda. Kavas on teosed Itaalia barokist ja Viini klassikast kuni 20. sajandi I poole prantsuse muusikani.